Nor enorm pe cerul Capitalei. „Morning glory” este considerat drept unul dintre cele mai rare fenomene meteo din lume (VIDEO)

Fenomen rar, dar și înspăimântător în Capitală. Pe cer a apărut brusc un nor de dimensiuni impresionante pe care oamenii l-au confundat, inițial, cu un val uriaș. Norul a acoperit treptat mai multe zone din oraș. Imediat, pe rețelele de socializare au apărut poze și filme care au devenit virale.Norul s-a transformat rapid într-o ploaie ușoară și rece. Pe Glob sunt destul de rare aceste fenomene, spun specialiștii, potrivit B1 TV.

Specialiștii spun că norii care au atras atenţia bucureştenilor s-au format, din amestecarea aerului umed și cald, cu vântul foarte rece. Formațiunea noroasă a coperit treptat orașul după ce a pornit din vestul capitalei.Oamenii au privid uluiţi fenomenul. Mulţi au reuşit să filmeze şi au postat imaginile pe Facebook.

Consideraţi unul din cele mai spectaculoase fenomene meteorologice din lume, aceşti nori care seamănă cu nişte rulouri lungi de sute de kilometri sunt puţîn cunoscuţi. Apar de obicei doar în parte de nord a Australiei.

Apariţia formaţiunilor noroase că nişte valuri, cunoscute sub numele de „Morning Glory", se pot întinde pe 900 de km, la 100-200 de metri deasupra pământului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.