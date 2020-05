Nori roz pe cerul Capitalei, luni, la apus

Natura a oferit un spectacol ce poveste bucureștenilor. Un val de nori a acoperit Capitala! Luni seară, la apus, la întâlnirea cu ultimele raze ale soarelui, cerul a devenit roz, relatează B1 TV.



Cei care au privit apusul, luni seară, au avut parte de un spectacol pe cinste. Norii care au adus ploaia în București, au reflectat razele soarelui la apus, căpătând puternice nuanțe roz. Oamenii de știință explică faptul că atunci când cerul este roz, atmosfera este încărcată cu sulf. Ei arată că toate elementele chimice au proprietatea de a interacționa cu lumina. Această interacțiune se manifestă prin absorbție, iar fiecare element chimic are un spectru de absorbție specific.

Fiecare culoare din curcubeu este, de fapt, o radiație cu anumită frecvență. Lumina albă este suprapunerea tuturor culorilor. Elementul predominant al atmosferei, azotul, absoarbe radiația cu o frecvență mare. Acest fenomen se numește dispersie. În mijlocul zilei, soarele este la un unghi aproape drept față de poziția ta, deci drumul parcurs prin atmosferă este mai scurt. Astfel, lumina nu își pierde culoarea albastră, însă la apus soarele e mai departe, deci lumina are timp să piardă culorile mai închise și să rămână doar cu culorile mai calde, de frecvență mai mică.



„Dacă vorbiți de culoare, într-adevăr avem de-a face cu aceste proprietăți ale luminii, care trecând printr-un strat de aer încărcat și el cu aerosoloi poate să determine astfel de culori, mai ales, evident, când vorbim de apus, de răsărit, atunci când lumina trece printr-o pană mai mare de aer. Pe lângă culoare, și structura formațiunii noroase a fost foarte interesantă. E vorba de un nor cu o extindere pe o orizontală mare, asociat însă acelor formațiuni noroase numite cumulonimbus specifice furtunilor. De obicei, astfel de nori, cu extindere orizontală mare, sunt pe linia furtunilor și anunță furtunile respective, anunță intensificări de vânt, manifestări în general pentru furtunile puternice. Ei pot să apară fără asocierea norii cumulonimbus atunci când avem fenomene la zona între coastă și mare sau ocean, de exemplu, dar în general ei sunt pe linia de atac a furtunilor puternice”, a afirmat climatologul Roxana Bojariu, marți, în direct pe B1 TV, în jurnalul de știri prezentat de Aneta Sângeorzan.

Întrebată dacă apariția norilor roz pe cerul Capitalei poate fi considerată un fenomen normal, Roxana Bojariu a răspuns: „Sigur că da, e cât se poate de normal. Sunt fenomene determinate de convecțiile puternice. Apar mai ales în zona caldă a anului, în perioada caldă a anului, atunci când avem de-a face cu temperaturi ridicate, care evaporă apa din sol sau aduc transport de umezeală de peste Marea Mediterană, de exemplu, și întâlnesc și mase mai reci de aer, și atunci, evident, avem de-a face cu crearea acestor formațiuni foarte spectaculoase”.

