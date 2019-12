NOROC de zile mari în prag de Revelion! S-a câștigat MARELE PREMIU la Loto 6/49

Directorul General al Loteriei Române, Alexandru Croitoru, anunță că premiul de la 6/49 de Revelion a fost câștigat. Valoarea premiului este de 3.737.795 lei.

„S-a castigat premiul de categoria I la Loto 6/49 in valoare de peste 3,73 milioane lei (peste 782.000 de euro)

Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bozovici, jud. Caraş-Severin si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49

La tragerea suplimentara Loto 6/49 de astazi, 31 decembrie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 3.737.765 lei (peste 782.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 11-028 din Bozovici, jud. Caraş-Severin si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 30,50 lei.

Norocul a fost generos la sfarsit de an si cu un jucator care a participat la tragerile loto de astazi cu un bilet jucat la agentia 29-039 din Breaza de Jos, jud. Prahova, completat cu doua variante simple la Loto 6/49 si doua variante la Noroc. Biletul i-a adus castigul de categoria a II-a la Noroc, in valoare de 383.354,46 lei.

De un final de an cu o supriza extrem de placuta din partea norocului are parte si un jucator care si-a incercat norocul la Joker. Biletul norocos care i-a adus castigul de categoria a II-a la tragerea suplimentara Joker, in valoare de 179.034,98 lei, a fost jucat la agentia 11-020 din Otelu Rosu, jud. Caras-Severin si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Un motiv in plus sa petreaca pe cinste in aceasta seara are si un jucator din Braila care si-a incercat norocul la jocul Loto 5/40 cu patru variante simple si o varianta la Super Noroc, la agentia 09-004. Norocul a fost evident de partea lui/ei pentru ca a castigat premiul de categoria a II-a la tragerea principala Loto 5/40, in valoare de 59.217 lei.

De Noroc cu plus a avut parte la final de an si un jucator care jucand la agentia 04-007 din Bacau un bilet cu o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus, a castigat la acesta din urma premiul de categoria I, in valoare de 48.613,84 lei.

Felicitari tuturor castigatorilor!

SA AVETI CU TOTII UN AN NOU CAT MAI BUN, CU SANATATE, IMPLINIRI, INSPIRATIE SI MULT NOROC !



P.S.:Primele trageri loto din anul 2020 vor avea loc duminica, 5 ianuarie”, scrie Loteria Română, marți seară, pe Facebook.