”Nostalgia Dictaturii", un documentar ce analizează perioada comunistă din perspectiva socială, va fi difuzat duminică, de la ora 21:00, pe B1 TV (VIDEO)

Duminică seara, B1 TV va difuza documentarul ”Nostalgia Dictaturii”, un film ce analizează perioada comunistă din perspectiva socială și care prezintă modul în care nostalgia a rămas prezentă în societatea românească. Fenomenul nostalgiei se regăsește în majoritatea țărilor fost comuniste.

Documentarul conține nenumărate imagini de arhivă și este o colecție de opinii atât ale oamenilor de rând, dar și analize ale unor importanți artiști, istorici, cercetători, sociologi, psihologi, politologi, personaje din societatea civilă, dintre care îi amintim pe Dorel Vișan, Cristian Pârvulescu, Mihaela Miroiu, Ada Milea, Cătălin Zamfir sau Marius Oprea.

Documentarul ”Nostalgia Dictaturii” va fi difuzat duminică seara, de la ora 21:00.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.