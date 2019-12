30 de ani de la Revoluție și niciun adevăr: Nostalgicii s-au adunat și în acest an la mormântul soților Ceaușescu (VIDEO)

Agitaţie în Cimitirul Ghencea, în ziua de Crăciun. Nostalgicii au venit, și în acest an, la mormântul lui Nicolae Ceauşescu pentru a aprinde o lumânare și a depăna amintiri din Epoca de Aur.

La 25 decembrie 1989, Tribunalul Militar Excepţional, constituit printr-un decret semnat de Ion Iliescu, a decis judecarea şi condamnarea la moarte a soţilor Ceauşescu. Cei doi au fost executaţi la câteva minute după pronunţarea sentinţei.

Acum, la trei decenii distață de la Revoluție, adevărul despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989 nu a ieșit încă la iveală.

Recent, magistrații Curții Supreme au amânat pentru data de 21 februarie 2020 discuțiile din Dosarul Revoluției.

În acest caz, fostul președinte Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Rus Iosif, fost șef al Aviației Militare, sunt acuzați de crime împotriva umanității.

Între timp, România a devenit prima țară din fostul bloc sovietic din Europa de Est pentru care Parlamentul European a votat o rezoluție prin care comemorează cei 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, România fiind singura țară din Est care a trecut printr-o revoluție violentă și sângeroasă, iar peste 1.000 de oameni au fost uciși în manifestațiile lor pașnice pentru libertate.

