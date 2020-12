„NOSTRADAMUS: PROFEȚIILE SECOLULUI XXI”, un documentar despre previziunile lui Nostradamus pentru secolul în care trăim, vineri, de la ora 22, pe B1 TV

B1 TV difuzează documentarul „NOSTRADAMUS: PROFEȚIILE SECOLULUI XXI”, vineri, 01 ianuarie, de la ora 22.00.

B1 TV difuzează un documentar excepțional despre previziunile lui Nostradamus pentru secolul în care trăim.

Cercetătorii și specialiștii în scrierile clarvăzătorului din secolul al XVI-lea vorbesc despre cele mai mari pericole care pândesc omenirea în secolul al XXI-lea, conform catrenelor lui Nostradamus. Aceștia fac referire la fenomene naturale extreme, la pandemii, la pericolul inteligenței artificiale, explozii electromagnetice, atacuri teroriste, încălzirea globală, dar și multe altele.

Nostradamus, pe numele său real Michel de Nostredame, a fost un faimos medic, cabalist și farmacist francez. Celebritatea sa se datorează lucrării Les Propheties, a cărei primă ediție a apărut în 1555. De la publicarea sa, a devenit foarte populară în toată lumea, creându-se în jurul său un cult. În literatura tuturor timpurilor i s-a acordat titlul de prevestitor a tuturor marilor evenimente care se desfășurau sau urmau să se întâmple în lume.

Așadar, documentarul „NOSTRADAMUS: PROFEȚIILE SECOLULUI XXI” va fi difuzat vineri, la ora 22:00, pe postul B1 TV.

