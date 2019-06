Luna e tot in Balanta si ai tendinta sa eviti tot ce inseamna discordie si conflict. Dar cum sunt situatii in care diplomatia e ca si cand ai incerca sa bati un cui cu o pana, trebuie sa fii maleabil. Ia in calcul si abordari mai serioase pentru ca vei fi sustinut de Marte si Saturn. De asemenea, Luna are si alte ajutoare de nadejde azi: Jupiter in Sagetator si Soarele in Gemeni se armonizeaza cu Luna si ne aduce noroc si oportunitati, sperante si oamenii potriviti in cale. Ai acum ocazia sa inlaturi tot felul de blocaje. Foloseste reteaua de suport pe care o stii. Vorbeste ce ai de vorbit. Cu toate panzele sus!

Iata previziunile pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Iti lasi garda jos usor usor in fata partenerului, scotand la lumina frumusetea sufletului tau si vulnerabilitatile tale. Te va iubi si mai mult pentru asta. Daca esti singur, intalnirea cu o persoana iti va face sufletul sa cante.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este liniste la tine acasa, prilej pentru a-ti face planuri impreuna cu partenerul de cuplu. Luati in calcul oficializarea relaitie sau venirea pe lume a unui nou membru.Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti o persoana care sa iti readuca pofta de viata.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Pasiunea atinge cote ridicate in viata ta amoroasa. Iti folosesti imaginatia, iar partenerul este incantat de aceasta latura aventuroasa si jucausa. Daca esti singur, iesi mai mult si da-ti voie sa intalnesti oameni noi. Printre ei se poate afla marea dragoste.