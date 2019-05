NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, sambata 25 MAI

O zi frumoasa de sambata, in care energiile Varsatorului si Sagetatorului se impletesc pentru a-ti face viata mai usoara si mai fericita. Luna in Varsator din acest weekend te face sa vrei sa ramai mai rational, sa nu dai putere vibratiilor negative. Dar acest lucru nu este cel mai usor de facut. Starea de tensiune poate fi ridicata si te poate sa faci lucruri pe care sa le regreti. Dar optimistul Sagetatorului iti vine in ajutor pentru a te elibera de presiune. Chiar meriti putina relaxare!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca ii ceri persoanei iubite parerea sincera, fii pregatit si pentru raspuns. Nu te supara daca auzi ceva ce nu-ti convine. Nu te lasa dominat de ego. Ai cerut un feedback sincer, l-ai primit. Si iti poate fi de mare folos in aceste momente. Daca esti singur, fii mai deschis. Vei avea multe de castigat.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai parte de putine condimente in viata ta romantica. Fii atent la privirile celor din jurul tau. Esti sigur ca nu vezi una mai “salbatica”, ce te-ar dezbraca intr-o secunda? Da o nota de spontaneitate si aventura vietii tale. Daca esti implicat intr-o relatie, asteapta-te la o zi in care sa cresti impreuna cu partenerul de cuplu potentialul de prosperitate si abundenta in relatia voastra.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Astazi te poti astepta la o mare surpriza de la partenerul tau. Poti avea parte de gesturi extravagante sau de cadouri scumpe pentru ca este un moment bun sa redescoperiti ca insemnati ceva important unul pentru altul. Daca esti singur, poti gasi iubirea inflorind in locuri neobisnuite. Sunt sanse sa intalnesti o relatie care sa te implineasca undeva unde nici nu te-ai fi gandit vreodata.