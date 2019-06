NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru luni, 10 iunie. Sub energia norocoasă a lui Jupiter. Cine are noroc în dragoste azi?

O zi scaldata in energia norocoasa a lui Jupiter aflat acum in opozitie cu Soarele. Si cele mai ambitioase vise se pot implini. Un moment puternic care iti poate da aripi in urmatoarele saptamani, nu doar azi. Afla ce zodii au noroc in amor azi!



Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

E o perioada propice sa clarifici neintelegerile cu partenerul de cuplu si sa incepeti amandoi sa faceti planuri. Daca esti singur, de ce stai in casa? Care crezi ca sunt sansele sa-ti intalnesti jumatatea stand inauntru? E o zi perfecta sa intalnesti oameni noi!

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Poate ca nu este totul perfect in relatia ta, dar acum este momentul propice sa aduci ordinea si fericirea. Daca esti singur, fii mai pozitiv! Flirteaza mai mult si vei atrage mult mai usor oameni buni in jurul tau. Profita de aura ta incantatoare!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In relatia de cuplu ai oportunitatea de a petrece o zi incantatoare cu partenerul. Renunta la stres si bucura-te de ce ai. Incepe sa iti faci planuri. Sunt sanse mari sa le duci la bun sfarsit. Daca esti singur, actioneaza! Numai asa poti obtine ceea ce-ti doresti.