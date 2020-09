Nouă linie de autobuz, inaugurată în Sectorul 4 / Primăria condusă de Daniel Băluță a reabilitat 12 străzi cu 10 milioane de euro (VIDEO, FOTO)

O nouă linie de autobuz STB, cu o capacitate de transport de aproximativ 6.500 de persoane pe zi, a fost inaugurată în Sectorul 4. Cu indicativul 241, aceasta urmează un traseu cu 17 stații. Autobuzele vor circula zilnic pe această rută, în intervalul orar 05:00 – 23:00. Linia a fost deschisă după o investiție de aproape 10 milioane de euro făcută de Primăria Sectorului 4 în reabilitarea și modernizarea a 12 străzi.

Linia 241 va asigura transportul cetățenilor ce locuiesc în ansamblurile rezidențiale, construite în cartierul Apărătorii Patriei, mai exact, în zona cuprinsă între Șoseaua Berceni – Bd. Metalurgiei - Str. Turnu Măgurele.

