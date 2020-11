Nouă luni de la primul caz de COVID-19 raportat în România: au fost înregistrate peste 400.000 de persoane testate pozitiv și am trecut de 10.500 de decese (VIDEO)

Au trecut 9 luni de la primul caz confirmat de COVID-19 în România. 9 luni de pandemie. Astăzi am trecut de 10.500 de decese, dar avem şi o rază de lumină: vaccinul ar putea ajunge în curând în ţara noastră.

Pe 26 februarie a fost confirmat primul caz de COVID-19, pe teritoriul României. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani din județul Gorj. Bărbatul intrase la acel moment în contact cu un cetățean italian, care se afla în vizită în țara noastră.

De atunci și până acum au fost confirmate peste 440.000 de persoane cu COVID-19. A crescut numărul persoanelor infectate, iar din păcate se poate observa și o creștere în rândul deceselor, peste 10.500 de persoane și-au pierdut viața, în urma infectării cu SARS-CoV-2.

În nouă luni s-au înrătutățit și în sistemul de sănătate, unde presiunea a ajuns să fie mult prea mare din cauza numărului ridicat de infectări. Totodată, în acest caz se resimte și presiune din cazua numărului mare de persoane internate în ATI. În cursul zilei de miercuri, Grupul de Comunicare Strategică a raportat un nou număr record de pacienți cu forme severe, internați în secțiile de Antestezie Terapie – Intensivă. Este vorba despre 1.205 bolnavi de COVID-19 care primesc tratament în ATI, în stare gravă.

Autoritățile au luat o serie de măsuri, în prezent există zeci de localități în carantină, rata de infectare fiind una mare.

Totodată, autoritățile încearcă să găsească soluții, iar pe lângă acestea a apărut și varianta vaccinului, cel mai probabil acesta ajungând în țara noastră spre finalul acestui an. După ce vor fi vaccinate persoanele din linia I, produsul ar putea ajunge și la restul populației, după cum au mai precizat autoritățile.

Guvernul a întreprins primii paşi concreţi pentru achiziţionarea vaccinului anti-covid-19, iar campania de vaccinare din primul semestru al anului viitor începe să nu mai fie doar o promisiune. Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat că România a plătit avansul pentru vaccinul anti-COVID-19. Astfel, Ministerul Finantelor a plătit 12 milioane de euro ca avans.

