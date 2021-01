Noua tulpină de COVID-19, descoperită în Marea Britanie, a ajuns și în România. Un bărbat întors din Regat a fost diagnosticat la Institutul Matei Balș

Noua tulpină de COVID-19, descoperită recent în Marea Britanie a ajuns și în România. Potrivit România TV, medicii de la Institul MAtei Balș au descoperit noua tulpină la un bărbat recent întors din Regatul Unit.

Bărbatul prezenta simptome specifice infecției cu noul coronavirus, iar în urma analizelor s-a stabilit că el este infectat cu noua tulpină a COVID-19.

Purtătorul de cuvânt al Institului Matei Balș din Capitală a explicat situația, în direct pe B1 TV. Cătălin Apostolescu a confirmat faptul că două dintre testele realizate la Balș au prezentat anumite modificări, ridicând suspiciuni cu privire la noua tulpină de COVID-19, descoperită în Marea Britanie. Totodată, el a ținut să precizeze să sunt necesare analize suplimentare, pentru a determina cu exactitate dacă pacientul internat la Matei Balș este infectat sau nu cu nou tuplină:

„În momentul de față două probe de amplificare care s-au lucrat în laboratorul Institutului au apărut niște rezultate dubioase, ceea ce ne face să ne gândim că s-ar putea să fie vorba de noua tulpină. Este nevoie de efectuarea unor analize mai complexe, respectiv de segvențierea virală, pentru a putea confirma acest lucru (...) Este posibilă să apară un număr crescut de cazuri (...) Nu avem nimci de făcut în plus, față de ceea ce știm deja că avem de făcut, respectarea măsurilor sanitare, de izolare și să purtăm mască (...) O perioadă de acum înainte va trebui introdusă și întrebarea dacă vin sau nu din Marea Britanie”, a precizat purtătorul de cuvânt al Institutului Matei Balș, Cătălin Apostolescu, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.