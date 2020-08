Noul an şcolar, sub semnul scenariului galben: 'Cel puţin 25% dintre părinţi nu au curajul să-şi trimită copiii la cursuri'

Scenariul galben este cel după care, cel mai probabil, se va desfăşura anul şcolar 2020-1021. Şi asta nu numai din cauza creşterii numărului de cazuri de infecatare cu noul coronavirus, ci şi lipsa resursei umane. Ieri a fost ultima zi în care directorii de şcoală din România puteau trimite la Ministerul Educaţiei chestionarele referitoare la scenariul pentru care optează, dar şi resursele aflate la dispoziţie.









Scenariul galben înseamnă că numai elevii din clasele a cincea, a opta şi a douăsprezecea, dar şi, în unele cazuri, a celor din clasele unu-patru, vor fi prezenţi la şcoală.

“Cred că se va adopta un scenariu hibrid. O parte dintre elevi vor veni la școală, iar ceilalți vor beneficia de această învățare de acasă”, a declarat Mihaela Ștefan, manager Inspectoratul Şcolar Sector 3, pentru europafm.ro

Lipsa internetului acasă la copii este un alt impediment care determină funcţionarea după scenariul galben.

“În jur de 30%. Destul, aş spune eu, pentru că, dacă ne raportăm la nevoile copiilor însemană foarte, foarte mult”, a mai spus Ștefan.

Lipsa resurselor, dar şi reticenţa părinţilor de a-şi lăsa copiii să meargă la şcoală reprezintă obstacole care riscă să ducă la intrarea în scenariul roşu, adică nimeni nu mai merge la şcoală. Este atenţionarea pe care o fac asociaţiile de părinţi.

“Se poate trece foarte uşor în scenariul roşu, pentru că nu va exista o înţelegere între familie şi şcoală. Cel puţin 25% dintre părinţi nu au curajul să-şi trimită copiii la şcoală”, a spus Iulian Cristanche, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi.

Formula după care se calculează tipul de scenariu este următoarea:

Numărul de cazuri noi înregistrate în ultimele zile se împarte la populaţia localităţii respective înmulţită cu 1.000.

Dacă rezultatul este subunitar, scenariul este verde. Dacă rezultatul este de 1 sau mai mult, se intră în scenariul galben. La un rezultat de 3 sau mai mult, se aplică scenariu roşu.





Klaus Iohannis: Nu este posibil să stabilim de la București dacă într-o școală din Brăila sau din altă parte poate să înceapă anul școlar în condiții bune sau nu





Preşedintele Klaus Iohannis spune că începerea anului şcolar în condiţii de siguranţă depinde de fiecare primar în parte. Şeful statului le atrage atenţia să îşi facă treaba, altfel nu mai au de ce să fie edili.

Pe de altă parte, unii edili susţin că nu pot respecta condiţiile legale privind distanţarea pentru că unele cşoli sunt supraaglomerate. Până ieri, aleşii locali ar fi trebuit să trimită Ministerului Educaţiei datele centralizate despre numărul de profesori, de elevi, de clase, de şcoli, dar şi scenariul pentru care optează în privinţa începerii anului şcolar.

Întrebat într-o conferință de presă, miercuri, ce crede despre mesajul primarului din Brăila, care declara că școlile sunt prea aglomerate pentru ca revenirea elevilor la clase să se facă în condiții de siguranță, dar și despre școlarizarea pe fondul întoarcerii în țară a românilor din diaspora, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Toate aceste chestiuni trebuie lămurite în plan local. De aceea am subliniat, atunci când am avut acea discuție despre începutul școlilor, că decizia se descentralizează. Nu este posibil să stabilim de la București dacă într-o școală din Brăila sau din altă parte poate să înceapă anul școlar în condiții bune sau nu, dar eu sunt convins și știu chiar din proprie experiență că în plan local întotdeauna se găsesc soluții dacă se dorește găsirea acestor soluții. Provocarea, acum, pentru primari, pentru consilieri, pentru conducerea consiliilor județene, este să găsească soluții în fiecare județ și în fiecare localitate pentru ca acolo copiii să meargă la școală în condiții de siguranță. Dacă un primar spune că nu are soluții, atunci nu văd de ce ar candida în continuare pentru poziția de primar”.