Noul an universitar aduce o serie de probleme la găzduirea studenților în cămine. În unele locuri aceștia ar putea fi cazați în baza unui test negativ pentru COVID-19 (VIDEO)

Noul an universitar aduce o serie de probleme majore, mai ales la cazarea studenților în cămine. Distanțarea cerută pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2 va lăsa mulți studenți pe afară.

Mai multe universități au luat decizia de a face exclusiv cursuri online, iar mare parte din seminarii vor fi susținute tot pe internet. Problema apare la susținerea lucrărilor practice, la proiecte și cursuri de laborator, acolo unde prezența este obligatorie, iar asta pentru simplul fapt că o bună parte din sutdenți nu vor avea unde să se cazeze.

În noul an universitar ar putea fi cazați mai puțini studenți în cămine, pentru a se putea respecta măsurile de siguranță și distanțare. Mai mult decât atât, există universități din România care au decis ca primirea și cazarea studenților în cămine să fie făcută în baza unui rezultat negativ la testul pentru COVID-19.

„În universitățile românești, în anul universitar trecut, au fost cazați aproape 100.000 de studenți. În momentul de față, problema deschiderii căminelor studențești este extrem, extrem de acută. În primul rând, va trebui să cazăm mai puțini studenți, pentru a asigura regulile de distanțare. În al doile rând, unele universități au decis deja că vor caza doar studenții care vin cu un test COVID negativ. Vor fi primiți în campus, vor fi cazați doar în măsura în care testul covid va fi negativ”, a explicat Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor.

O decizie de va lua însă abia spre finalul lunii septembrie, după ce rectorii din toată țara se vor aduna să pună lucrurile la punct.

„În universitățile românești și în universități, în general, există spații de învățământ și cercetare mult mai generoase decât în învățământul preuniversitar. Deci, problema este mai puțin acută în universități, față de învățământul preuniversitar, însă rămâne extrem de complicată problema cazării studenților în căminele studențești, în condiții de siguranță, relativ la starea de sănătate a studenților, bineînțeles, mai apoi, a cadrelor didactice cu care aceștia urmează a interacționa. Vom vedea în data de 19 septembrie care sunt cele mai potrivite măsuri care se pot adăuga, pentru a deschide anul universitar în condiții de siguranță”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Cea mai mare parte a universităților vor deschide anul universitar în ziua de 26 septembrie și în zia de 1 octombrie, însă există și instituții care vor deschide anul universitar pe 14 septembrie.

