Imagini spectaculoase la Catedrala Sfântul Mihail, din Alba Iulia. Peste 6.000 de pelerini, din ţară şi străinătate, au participat, sâmbătă, la înscăunarea noului arhiepiscop romano-catolic.

Kovacs Gergely, noul arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, a fost primit cu multă căldură de credincioșii din România și din Ungaria. La înscaunarea sa au participat zeci de oficialități ecleziastice, diplomați și membri ai Guvernului român, dar şi a celui maghiar, dar şi mii de pelerini.

Organizatorii au montat în fața catedralei un ecran uriaș, pe care pelerinii au putut urmări ceremonia.

Kovacs Gergely este cel de-al treilea arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia şi al 83-lea episcop în cei 1.011 ani trecuţi de la înfiinţarea acesteia.

