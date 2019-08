'NU AVEM ECHIPAJE DISPONIBILE! La revedere!' Corpul de control al MAI a ajuns ÎN SFÂRȘIT în Vrancea, unde o tânără a sunat în van la 112 să anunţe că fusese şicanată în trafic şi urmărită până acasă (VIDEO)

Abia la o săptămână după ce o tânără din Focşani a sunat în van la 112 să anunţe că fusese şicanată în trafic şi urmărită până acasă, ministrul interimar al Internelor îşi trimite corpul de control în Vrancea. Reprezentanții Internelor trebuie să afle de ce nu a ajuns niciun echipaj de Poliție la fată şi dacă tinerei i s-a vorbit corect în discuţia ei cu dispecerul de serviciu al Poliţiei.

