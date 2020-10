Nu este cazul de lockdown în România, cel puțin pentru moment, a declarat Klaus Iohannis. Până acum, pandemia a fost gestionată bine, a declarat președintele în cadrul conferinței de presă susținute miercuri, 28 octombrie.

„Vedeți că aflăm de la buletinele de știri că pandemia este în extindere, dar în realitate, lucrurile au fost gestionate bine la noi, până acum.

Statele din despre care vorbiți (n.r. - cele din vestul Europei) au un număr de cazuri mult mai mare, chiar raportat la populație. S-au luat măsuri drastice, dar noi nu ne dorim acest lucru. Spun de fiecare dată că trebuie să combatem extinderea acestei epidemii. Cu mască, distanță, igienă, autoritățile cu măsurile care au fost impuse și sistemul de sănătate, cu extinderea capacității la ATI.

De la începutul pandemiei, numărul de paturi de la ATI s-a dublat, de la începutul pandemiei. Nu ne dorim un lockdown. deocamdată, situația nu ne duce cu gândul la o carantină sau la un lockdown", a declarat Klaus Iohannis.

De asemenea, autoritățile nu au în vedere nici restricționarea circulației pe timp de noapte.

„Nu s-a discutat restricționarea circulației pe timp de noapte. Nu circulația pe timp de noapte crește numărul de cazuri, ci petrecerile pe timp de noapte, care au fost interzise.

Nu putem introduce restricții noi fără să vedem ce efecte au. Aceste restricții nu sunt un joc politic. Experții spun că trebuie să așteptăm 2 săptămâni. Nu vrem să distrugem viața oamenilor, ci să avem anumite restricții pentru a domoli efectele pandemiei", a mai declarat președintele. DECIZIE ŞOC: Declaraţia pe propria răspundere REVINE. ESTE OBLIGATORIE în toată ţara!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.