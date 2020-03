Detest să scriu articole serioase, dar mă văd obligat de împrejurări să renunț temporar la glume mitocănești pentru că tot primesc știri false și decupaje mincinoase din așa-zise articole de presă. Primesc panică nemestecată de la prieteni și membri de familie. Oamenii sunt înspăimântați de click-bait și de entități malițioase de presă. Așa că acum vom vorbi mai serios. Urăsc…

Pentru început, o clarificare de birt. Virusul se numește SARS-CoV-2, iar boala se numește Covid-19. SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome provocat de un virus din familia Coronaviridae. H1N1, H1N2 și H5N1, nu sunt Coronaviridae. Alte epidemii de coronavirus: SARS-CoV 2002-2004 cu aproximativ 774 de morți. MERS-CoV 2012, 2015 și 2018 cu aprox. 480 de morți și SARS-CoV-2, în 2019, cu aproximativ 4600 de morți la nivel global până acum.

Ce înseamnă declarația de pandemie?

Pandemia este orice epidemie care cuprinde mai multe țări. Se poate declara dacă boala a sărit pe două continente sau dacă s-a extins mult într-o regiune. Nu trebuie să vă sperie suplimentar. Pandemia poate fi și o epidemie de ciuperca piciorului, și de gripă, și de vreo conjunctivită improbabilă care afectează mai multe țări în același timp. Nu înseamă moarte. Și prostia intră tot la categoria pandemii pentru că este un fenomen global.

De ce sperie SARS-Cov-2?

Pentru că se răspândește repede, deseori asimptomatic și se transmite ușor de la om la om, prin contact cu particule aerosolizate, mucoase și suprafețe. Perioada de incubație este mai mare, ceea ce-l face să treacă neobservat mai ușor. De asemenea și rata de mortalitate estimată de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) este un pic mai mare, undeva la 3 – 4%. Cifră în curs de actualizare.

Rata de răspândire (R0) a virusului este aproximativ 2,28 – 2,52 (WHO și NCBI). Asta înseamnă că orice om infectat are potențialul de a infecta încă 2 – 3 persoane. Știrea că R0 este 6,2 sau 6,7 este complet falsă. Circulă pe net documente pdf ”semnate” de firme de securitate și corporații farmaceutice respectabile. Credeți-mă că nicio companie nu publică memorii interne, cercetări nefinalizate și documente clasificate. E ca și cum ați găsi în tomberon planuri de la NASA. Și eu cred în tot felul de conspirații cum ar fi JFK, dar zic să nu umblăm toată ziua cu folia de staniol pe cap.

Ce nu trebuie să uităm?

Perspectiva reală asupra epidemiilor. Organizația Mondială a Sănătății estimează că între 250.000 și 500.000 de oameni mor anual de ceea ce numim colocvial ”Gripă” (Influenza). Estimarea revizuită în 2017 arată o mortalitate între 290.000 și 600.000 la nivel global. Cifra mediană – 389.000 de morți anual (sursă WHO și NCBI). Undeva la 2% mortalitate, comparativ cu 3-4% în cazul Covid-19.

Populația lumii este estimată la 7,7 miliarde, iar bolile de inimă omoară 17,9 milioane de oameni pe an. Aproximativ 3,2 milioane de oameni mor anual de infecții respiratorii. Tuberculoza ucide aproximativ 1,3 de milioane de oameni anual. 6,3 milioane de copii sub 15 ani mor anual de condiții asociate sărăciei, din care 5,4 milioane de copii în primii 5 ani de viață (cifre WHO). După ăștia cine plânge? Unde e panica?

De ce un număr atât de mare de morți?

Empatic vorbind, la nivel uman, da! Covid-19 face multe victime. Rațional vorbind, murim în fiecare zi ca în paragrafului anterior. Șansele să murim într-un accident rutier sunt de zeci de ori mai mari. În cazul Covid-19, sunt 4600 de morți la 126.000 de infectați (cifre aproximative). Din cifrele astea iese o rată a mortalității de 3,6%, exact cum s-a stabilit oficial. Rata de 10% mortalitate este o știre dovedit falsă.

Este un virus nou pentru care nu avem pregătire imunitară. Majoritatea deceselor se datorează unor complicații medicale amplificate de alte boli, de vârstă și sisteme imunitare compromise. Grupul de risc minim este al celor tineri 0-19 ani (e atipic). Grupul de risc maxim este al vârstnicilor, al bolnavilor cronici și al celor imuno-compromiși. Virusul nu este inventat în laborator special ca să afecteze anumite categorii sociale sau rase. Asta este o imbecilitate pentru care nu aveți cunoștințele necesare ca să o recunoașteți ca atare. Mai ușor cu atacul biologic pe scări, dacă nu sunteți medici, imunologi, geneticieni sau epidemiologi.

De ce e panică?

De ce reacționează așa de ”brutal” CDC-ul, WHO-ul și alte instituții de specialitate? Pentru că este un virus nou, imprevizibil și mai discret decât le-ar plăcea medicilor. Nu avem vaccinuri pentru el și nu are leacuri în afară de procesele obișnuite ale sistemului imunitar. Medicii și oamenii de știință preferă de multe ori să fie mai vigilenți sau alarmiști decât este nevoie pentru că autoritățile sunt leneșe pe tot globul. Până se mișcă un guvern, poate fi prea târziu. Contează și implicațiile economice la nivel mondial. Nu e panică la nivel instituțional, dar prevenția e mama sănătății.

Ce înseamnă ”de 20 sau de 40 de ori mai periculoasă” decât o gripă? Nimic. Nu înseamnă absolut nimic. Este un titlu inventat de presa senzaționalistă și de funcționari dornici de audiență. Este deja sau ar putea fi de X ori mai periculoasă? Cum s-a stabilit gradul de pericol? Ce medic ar fi dispus să dea verdictul ăsta categoric asupra unui virus apărut de câteva luni? Care spital sau laborator de cercetare a spus asta? Vreau o sursă directă, un citat al unui epidemiolog, nu al unei jurnaliste de la Daily Mail.

Cum trebuie să reacționăm noi?

Cu calm și luciditate. Cu bun simț. Trebuie să ne supunem măsurilor de prevenție și carantină. Sunt lucruri pe care le știți deja și nu le detaliez aici. Sunt chestiuni de igienă personală și de grup.

Nu dați iama în magazine și nu cumpărați cu zecile de kilograme. Nu faceți altceva decât să vă procopsiți cu baxuri de prostii pe care le veți regreta două săptămâni mai târziu când veți constata că nu s-a prăbușit civilizația umană. Șansele să cadă curentul definitiv sau să bubuie centrala de la Cernavodă și să ne crească mâini pe spate sunt zero.

Importurile de marfă nu s-au oprit și nici nu se vor opri. Chiar dacă s-ar opri vreodată activitățile comerciale, distribuția de hrană sau de utilități nu va fi oprită. Nu există nicio discuție despre carantinarea capitalei sau a vreunui oraș din România (MAI). Nu suntem în seriale cu zombi. E o răceală nasoală, nu-i noaptea morților vii. Nu veți vedea haite de mutanți pe stradă, nici munți de cadavre în gropi comune. Nu veți vedea blindate și tancuri care să restabilească ordinea ca-n filme. Nu se va declara lege marțială ca la Hollywood. Cel mult o să vă luați pe cârcă de la jandarmi dacă dați buzna ca animalele prin magazine și furați făină trei nule.

Conspirația exercițiului militar ”Europe Defender 20” este o prostie de proporții patologice. Americanii sunt deja în Europa. N-au ce să mai cucerească. Parteneriatul NATO nu este un secret pentru nimeni. Armatele europene colaborează cu armata americană într-un plan de apărare comun. Este suficient să intrați pe paginile US ARMY, NATO și EU ARMY ca să vedeți ce exerciții militare sunt în curs de desfășurare și de ce. Astea se anunță clar dinainte ca să nu poată fi interpretate greșit de către eventuali adversari.

Foarte important!

Trebuie să urmărim sursele de informare directă ale autorităților – Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, ISU, Guvern, MApN. Trebuie să consumăm știrile direct de la surse. Trebuie evitate știrile fără aparținători, știrile tip poză care nu sunt semnate de nimeni, nu citează nimic concret sau nu sunt asumate direct de către un trust de presă. Trebuie să evităm conspirațiile, tratamentele secrete și leacurile misterioase care circulă pe net. Verificați articolele pe care le citiți. Căutați personal pe net identitatea surselor citate. Asigurați-vă că oamenii sunt ceea ce spun că sunt. Nu doctori de bătături, acupuncturiști, bioenergeticieni, nu veterinari de cai mascați.

Nu vă spălați cu spirt. Apa și săpunul sunt suficiente. Spirtul este un dezinfectat folosit strict pentru uz extern, doar pentru suprafețe mici de piele, zgârieturi și alte cele. Nu beți alcool sanitar sau apă oxigenată. Nu abuzați de clor. Vaporii de clor sunt toxici. Nu folosiți alcool industrial nici măcar ca dezinfectant. Riscați să vă omorâți sănătoși. Nu improvizați înlocuitori pentru dezinfectat. Măștile se folosesc ca să nu dați boala mai departe, nu ca să nu vă infectați. Tot ducând mâna la față ca să ajustați masca, riscați infecția mai mult decât dacă n-ați purta-o.

Nu consumați băuturi alcoolice preventiv. Nu au niciun efect antiviral. Puteți să mâncați tot usturoiul și toată vitamina C din România, că nu vă scapă de o posibilă infecție. Nu scăpați de infecție cu fructe și legume. Sunt foarte bune atunci când le consumați în cantități corecte și vă ajută la sistemul imunitar, dar virusul nu poate fi ucis cu portocale sau zeamă de varză. Consumând fructe excesiv nu faceți decât diaree.

Nu rupeți farmaciile la vânătoare de Tamiflu, Paracetamol, Trachisept, Aspirină și antibiotice. Toate aceste tratamente sunt dedicate simptomelor pe care le poate manifesta boala. Nu vindecă boala în sine. Nu consumați medicamente preventiv. Nu vă scapă de infecție, dar vă pot afecta sănătatea mai rău. Boala o faceți o singură dată, nu de trei ori în același timp. De cât Tamiflu aveți nevoie pentru două trei săptămâni? Nouă cutii? Vă otrăviți cu Paracetamol? Cel mai probabil veți zace două săptămâni cu febră și muci… și veți rămâne cu zecile de cutii care vor expira cu mult înainte să faceți și al doilea Covid-19.

Nu dați buzna în unitățile de primiri urgențe de la primul muc. Rămâneți acasă. Dacă exagerați în reacții puteți ajunge sănătoși la UPU și să plecați de-acolo infectați de altcineva pe parcurs. Dacă aveți nelămuriri sau dacă faceți febră și vă simțiți un pic rău, puteți apela linia TELVERDE la 0800 800 358, zilnic între 08:00 și 23:00. Nu apelați la 112 pentru întrebări generale, migrene ușoare, febră 37,5 sau alte ipohondrii. Ambuteiați degeaba un sistem medical și așa aglomerat.

Nu vă cumpărați arbalete, macete, topoare și truse de supraviețuire. Locuim într-o țară care are un număr extrem de scăzut de strigoi, vârcolaci, zombi și mutanți pe cap de locuitor. Avem forțe de ordine dotate cu armament autentic, nu cu steluțe ninja. Riscați neînțelegeri cu Poliția și găuri de glonț prin care vă poate intra virusul și mai rău. Cumpărați-vă ce ar trebui să aibă orice om în casă. Două lanterne, un pachet de baterii, niște lumânări în caz că nu merg bateriile sau aveți vreun tort. Cumpărați mâncare în cantități normale, câtă vă trebuie de obicei.

Nu fugiți din carantină. Este faptă penală și o dovadă de comportament iresponsabil, antisocial. Meritați pușcăria și amenzile. Rămâneți acasă și amânați călătoriile inutile. Nu vă buluciți la cozi, fie că vorbim de farmacie sau supermarket. Aglomerarea de persoane sporește șansele de infecție. Nu panicați! Statistic aveți șanse mai mari să muriți într-un accident stupid, decât de virus. Vă expuneți la pericole mai mari când treceți strada sau când schimbați o priză. În România puteți muri sănătoși la colț de stradă. Oamenii mor și înecați cu sarmaua, darămite în accidente rutiere și încăierări pentru ultimul borcan de compot din țară.

Dacă vreți să faceți o trusă de supraviețuire, faceți un rucsac pentru caz de cutremur: apă, hrană, haine de schimb, medicamente, trusă de prim ajutor, bani cash, trusă de cusut, 10 metri de sfoară bună, carabiniere, prelată de ploaie, lanternă, baterii, unealtă multifunțională, copie după buletin, hartă, busolă, încărcător solar, telefon de rezervă, fluier, spray semnal cu aer comprimat, baghete luminescente etc.. În capitală aveți mult mai multe șanse să vedeți 50.000 de morți de la cutremur, decât de la orice virus. În ziua aia chiar că o să se prăbușească toată administrația și infrastructura românească. Nici armata americană nu ne scoate onorabil dintr-un 7 pe Richter.

Aveți mare grijă la fake news!

SURSA: ESTEBINE.RO