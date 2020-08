Nuclearelectrica anunță că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat de la Sistemul Energetic National

Nuclearelectrica a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că în seara zilei de 5 august Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat de la Sistemul Energetic National. Conform aceleiași surse, specialiștii investighează cauza și urmează să remedieze situația.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă s-a deconectat de la Sistemul Energetic Național

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat de la Sistemul Energetic National în timpul etapei de creștere a puterii reactorului, se arată într-un comunicat de presă transmis de Nuclearelectrica.

„SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat de la Sistemul Energetic National in seara zilei de 5 august 2020, in timpul etapei de crestere a puterii reactorului, dupa resincronizarea la retea ca urmare a finalizarii lucrarilor aferente opririi planificate, in cursul aceleiasi seri”, se arată în comunicatul de presă.

în acest context, specialiștii investighează întreaga situație și vor efectua lucrări de remediere.

„Specialistii investigheaza cauza si vor efectua lucrarile de remediere in conformitate cu procedurile CNE Cernavoda.

Precizam faptul ca deconectarea Unitatii 1 CNE Cernavoda de la Sistemul Energetic National precum si lucrarile de remediere nu au impact advers asupra securitatii nucleare, a personalului, populatiei si mediului inconjurator”, potrivit sursei citate anterior.

