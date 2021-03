Numărul solicitărilor la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a crescut cu aproape un sfert în ultimele 10 zile. Alis Grasu: Ne dorim ca vaccinarea să aducă un beneficiu real (VIDEO)

Numărul solicitărilor la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a crescut per total cu un procent de 24,4% în ultimele 10 zile, față de intervalul similar precedent, a precizat miercuri Alis Grasu, managerul instituției, care și-a exprimat speranța că vaccinarea anti-COVID-19 va aduce „un beneficiu real” și va scădea numărul solicitărilor la serviciile de Ambulanță.

