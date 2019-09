Nuţu Cămătaru, băgat în probleme de maimuţa care a fugit: Poliţiştii au făcut mai multe percheziţii şi au găsit animale exotice

Poliţiştii din cadrul Secţiei 24 Poliţie au efectuat, miercuri dimineaţa, o percheziţie pe raza sectorului 5 în cazul maimuţei care ar fi scăpat dintr-o curte în urmă cu o săptămână, aceştia identificând în locaţia respectivă alte două primate şi o cămilă.

Conform surselor judiciare, aceste animale ar fi fost găsite chiar la casa cunoscutului interlop Nuţu Cămătaru.

"În această dimineaţă (miercuri - n.r.), poliţişti din cadrul Secţiei 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, aflaţi în continuarea cercetărilor privind primata identificată pe raza sectorului 5, au pus în aplicare o autorizaţie de percheziţie, pe raza aceluiaşi sector. Până la acest moment, în locaţia respectivă au fost identificate două maimuţe şi o cămilă", a anunţat Poliţia Capitalei.

Aceste descinderi au avut loc La activitate participă şi reprezentanţi ai Asociaţiei pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) şi ai Gărzii de Mediu.

Reamintim că o maimuţă care fugea liberă prin Sectorul 5 al Capitalei a pus pe jar autorităţile în urmă cu o săptămână. Aceasta a fost capturată după ore bune de căutări şi a fost transportată la un adăpost al Fundaţiei Visul Luanei.

"În cursul zilei de astăzi (miercuri - n.r.), mai multe echipaje ASPA, însoţite de un medic veterinar specialist în animale sălbatice, s-au aflat în cartierul Ferentari, în căutarea unei maimuţe. Pe parcursul operaţiunii, medicul veterinar şi echipajele ASPA s-au întâlnit de mai multe ori cu animalul sălbatic, însă acesta şi-a schimbat de mai multe ori locaţia, în cele din urmă capturarea fiind posibilă după ce maimuţa s-a refugiat în podul unei case din cartierul Ferentari", anunţa, atunci, ASPA.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.