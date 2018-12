O avarie RADET a lăsat zeci de blocuri din Capitală fără apă caldă și căldură, în prag de Crăciun! Problema continuă, deși compania spunea că totul va fi ok până duminică

O avarie la rețeaua de distribuție a agentului termic a lăsat o mare parte din capitală fără apă și căldură, chiar în prag de Crăciun. Deși Alexandru Burghiu, administratorul special RADET, promitea că situația generată sâmbătă va fi remediată până la sfârșitul weekend-ului, problema încă nu a fost remediată.



„Așa cum am spus, în cursul zilei de sâmbătă, a avut loc o avarie la magistrala 2. Au fost afectate 15 puncte termice. În momentul de față, avaria este remediată. Cele 15 puncte sunt în parametri, însă datorită procesului de umplere a rețelei au fost afectate pe o arie din jurul acestor 15 puncte, punctele - cred că sunt 20 la număr - responsabile pentru temperatura din cele 30 de imobile la care ați făcut referire”, a explicat domnul Burghiu.



Administratorul special RADET susține că, totuși, problema va fi remediată până la orele prânzului. Chiar și așa, Alexandru Burghiu recunoaște că bucureștenii s-au săturat de explicații, și vor soluții.



„A fost estimată ora 12 ca oră de reintrare în normalitate. În momentul de față facem toate activitățile necesare acestui proces. La fiecare punct termic există angajați care fac aceste procese de reglaj, sperăm din suflet să ne ținem de cuvânt și ora 12 să fie ora la care să se reintre în normalitate. Ceea ce v-am spus până acum reprezintă explicația a ceea ce s-a întâmplat. Cu siguranță, locuitorii municipiului București sunt sătui de explicații și vor soluții”, a spus Alexandru Burghiu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.