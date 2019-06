Un cuib de berze a fost lovit de trăsnet. Cum și-a protejat o pasăre puii de flăcări (VIDEO)

O barză şi-a protejat puii de flăcările care le-au cuprins cuibul lovit de trăsnit, în localitatea Orlat, județul Sibiu.

Autoritățile au intervenit rapid și au oprit curentul electric, iar după stingerea incendiului, în cuib au fost găsiţi patru pui, care au suferit arsuri, dar au şanse de supravieţuire.

Ulterior, puii au fost lăsaţi în grija voluntarilor de la Prietenii berzelor.

„Un cuib de barză din Orlat luase foc. Am pornit imediat spre Orlat sperând să se mai poată face ceva pentru berze și puii lor. Au fost momente grele când așteptam pompierii și auzeam puii clămpănind în cuib. Una dintre berze a rămas în permanență la cuib chiar și atunci când focul s-a întețit (...) s-a întrerupt furnizarea curentului electric și pompierii au putut interveni pentru stingerea incendiului. Au fost preluați 4 pui de barză toți cu arsuri la nivelul corpului și picioarelor cel mai mic dintre ei fiind cel mai grav ars. Puii vor rămâne în grija noastră până când vor putea fi eliberați”, a scris Miruna Gritu, pe pagina de Facebook a asociaţiei.

