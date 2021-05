O cisternă încărcată cu combustibil, în flăcări pe A1. Traficul rutier este restricționat în zonă (VIDEO)

O cisternă încărcată cu 30 de tone de combustibil a izbucnit în flăcări pe autostrada A1, la kilometrul 97, sensul de mers spre București, vineri dimineață.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Potrivit , cisterna transporta atât motorină cât și benzină. Nu au existat victime, șoferul reușind să iasă la timp din cabină.

În acest moment, traficul rutier este blocat in zonă.

"Colegii mei au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD și un echipaj CBRN pentru lichidarea unui incendiu produs la o autocisternă care transporta 30 de tone de motorină si benzină. Echipele încă se află la locul intervenției. Cauza rămâne în curs de cercetare. Incendiul a fost localizat se lucrează la lichidarea acestuia. Traficul este blocat pe sensul de mers Pitești- București. Nu mai exista riscul de propagare sau explozie", a declarat Andrei Alin, purtătorul de cuvânt ISU ARGEȘ, pentru B1 TV.

