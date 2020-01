EXCLUSIV // Un institut de imunologie din Timișoara a descoperit o metodă prin care s-ar putea produce primul vaccin care să protejeze împotriva coronavirusului ce a ucis până acum peste 200 de persoane. Acest tip de abordare a mai fost folosită până acum doar în vaccinurile pentru diferite tipuri de cancer. B1.ro a stat de vorbă cu prof. dr. Virgil Păunescu, coordonatorul Oncogen, care ne-a explicat de unde a pornit acest demers științific unic în lume.

”Noi suntem un institut de imunologie și problema aceasta ne preocupă a răspunsului imun în viruși mai deosebiți, cum era și ebola, la care metodele tradiționale de a produce vaccin nu prea merg. Una din soluțiile pe care le-am aplicat noi acestui coronavirus a fost următoarea: Să obținem de pe internet structura genetică a virusului, din structura genetică a virusului poți să obții structura proteică a capsulei virusului care face obiectul vaccinului de fapt. Proteinele sunt țintele unui vaccin și la povestea asta aplicăm o tehnologie mai nouă de răspuns al sistemului imun, o tehnologie care a apărut de 2-3 ani de zile în zona cancerului. În cancer se face personalizat, adică poți să îl aplici pacient cu pacient, în cazul pandemiilor nu poți să aplici pacient cu pacient, dar dacă ridici nivelul de abordare constați că se pot face vaccinuri personalizate populațional” spune cercetătorul.

Nu se pune problema ca institutul din Timișoara să producă la nivel industrial acest vaccin.

”Noi am dat un exemplu de cum se abordează problema asta. Populația României, care este asemănătoare cu populația europeană, este o populație cu un anumit profil imun cu un anumit răspuns imun. Am pornit de la faptul că există niște caracteristici comune unor populații largi, populații cum sunt cele din România, Europa și folosind tehnologia din cancer am propus celor care pot să facă produse industriale de virus, am și detaliat cum am ajuns noi la structura proteinelor care pot fi introduse într-un vaccin” spune prof. dr. Virgil Păunescu.

Echipa de cercetare a cerut părerea colegilor din străinătate înainte de a publica studiul care urmează să apară și în cele mai mari reviste de specialitate din străinătate.

’’Nu a ieșit nimeni până acum cu nici o soluție, am vrut să arăt că suntem la un nivel foarte ridicat. Unii din colegii noștri din străinătate cu care am vrut să ne consultăm ne-au spus foarte sincer că nu înțeleg cum am ajuns la soluția asta, alții ne-au rugat să le lăsăm un pic de timp și doi colegi din Statele Unite ne-au spus: "E bun! Publicați-l rapid! Pune-ți și populația Chinei acolo!”

China este o țară atât de mare, cu atâta variabilitate antigenică și imună încât trebuie să-și facă ei după modelul acesta. Noi ar urma să comandăm aceste secvențe de proteine virale în Germania, durează 2-4 săptămâni până vin, ele sunt baza vaccinului și urmează să vedem mai departe pe animale, pe voluntari, e greu în momentul acesta pentru că la om trebuiesc un milion de aprobări de la Agenția Medicamentului. Sigur vom avea oameni care se vor infecta, nu cred că nu va ajunge în România virusul acesta” a mai spus coordonatorul proiectului.

Cercetătorul a mai explicat că acest virus trebuie combătut cât mai repede pentru că există riscul ca acesta să devină mai agresiv dacă numărul îmbolnăvirilor va crește.