O familie din Alba Iulia a obţinut în justiţie, oprirea lucrărilor la Autostrada Sebeş - Turda, în condițiile în care acestea se desfășurau la doar câțiva metri de locuință, informează Alba24.ro.

Astfel, contrucția autostrăzii a fost oprită până la montarea unor panouri care să asigure izolarea fonică a casei. Decizia instanței este definitivă și executorie, însă oamenii afectați susțin că lucrările continuă.

Potrivit sursei citate, zona de siguranță de pe autostrada Sebeș-Turda va ajunge la doar 2 metri de colțul uneia dintre case.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, jurnalistul Ștefan Etveș a explicat că lotul 1 al autostrăzii riscă să devină ”muzeu”.

”Constructorul trebuie să monteze panouri fonoabsorbante. Lucrările pe lotul 1 pot continua, doar că pe acea porțiune de 80 de metri, în cazul în care se vor finaliza lucrările și nu se montează acele panouri fonoabsorbante, lotul 1 din autostrada Sebeș-Turda, aproximativ 20 de kilometri rămân muzeu. (...) Acest proiect este întârziat trei ani”, a declarat Ștefan Etveș.

