O familie din Pitești va fi evacuată dintr-un bloc social deoarece aruncă gunoiul pe geam (VIDEO)

O familie din Pitești urmează să fie evacuată dintr-un imobil de locuințe sociale după ce a aruncat gunoiul direct de la geamul apartamentului. Fapta pare să nu fi fost una singulară, familia fiind amendată de mai multe ori din acelaşi motiv, informează B1 TV. Autoritatile locale care supravegheau zona au filmat momentele în care resturile erau aruncate pe fereastră.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.