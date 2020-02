O fată însărcinată, în vârstă de 15 ani, a fost bătută cu biciul de soțul ei, chiar în curtea casei. Momentul a fost filmat chiar de mama minorei (VIDEO)

Scene de nedescris suprinse în comuna Horodnicu de Sus din Suceava! O tânără de 15 ani, însărcinată, a fost filmată chiar de mama ei în timp ce soţul, un tânăr de 19 ani, o bătea cu bestialitate chiar în curtea casei. Poliţiştii l-au identificat pe agresor, iar în prezent continuă cercetările pentru a stabili care au fost cauzele ce au dus la un astfel de comportament.

Scenele înfiorătoare au fost postate pe o reţea de socializare şi au stârnit revolta oamenilor. În imagini se observă cum agresorul, fără nicio remuşcare, o aşază în genunchi pe minoră şi o loveşte puternic cu biciul în rânduri repetate.

În urma imaginilor apărute poliţiştii din cadrul IPJ Suceava s-au autosesizat şi l-au căutat pe agresor.

Potrivit poliţiştilor, agresiunea ar fi avut loc din cauza geloziei extreme a tânărului de 19 ani. Acesta a susţinut că fata i-ar fi fost infidelă şi a încercat să-şi facă dreptate cum a ştiut el mai bine. Mai mult decât atât, în cadrul audierilor, atât tânăra agresată, cât şi mama acesteia ar fi susţinut că filmarea a fost făcută în joacă şi nu este de fapt o agresiune. Însă tânărul nu a scăpat.

Potrivit informaţiilor poliţiştilor, şocant este faptul că mama fetei, împreună cu fostul concubin ar fi filmat întreaga scenă, iar la mijloc ar fi vorba de o răzbunare. Şi asta pentru că, se pare, în ultimul timp, între mamă şi fostul concubin au apărut unele certuri, iar acesta din urmă a încercat să se răzbune pe femeie şi să facă rău familiei distribuind imaginile şocante în mediul online.

În cele din urmă a fost sesizată şi Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Suceava, dar şi Avocatul Poporului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.