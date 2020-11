O femeie declarată moartă de medic, la un pas să fie înmormântată de vie. Gropar: „A sunat să nu mai săpăm, că a înviat"

Viața bate filmul la Brașov, în stațiunea Predeal. O scenă din „Țara lui Dorel", cu accente macabre s-a petrecut în această lună, când o femeie a fost declarată moartă după ce a paralizat. La cimitir se făceau pregătirile, dar totul s-a dovedit a fi, de fapt, o alarmă falsă.

Ana Tăbârcea, o femeie singură din Predeal, în vârstă de 89 de ani, a fost la un pas să ajungă la groapă. Vecina Mioara Părăuță, care o mai vizitează din când în când pe aceasta, s-a speriat după ce Ana Tăbârcea nu i-a mai răspuns la telefon, în data de 5 noiembrie.

Mioara Părăuță a crezut că femeia a murit. A chemat și medicul de familie, care a constatat același lucru și a emis actul constatator al decesului doar în baza unei examinări vizuale. Angajații de la pompe funebre însă, au fost mai vigilenți decât cadrul medical. Au constatat că femeia este vie, de fapt.

„M-au sunat și mi-au spus că avem o problemă, pentru că doamna este acoperită cu o pătură, iar noi când am dat pătura la o parte să o preluăm, dânsa încă respira", a declarat Florin Beliță, administratorul unei firme de pompe funebre, potrivit ObservatorNews.

Groparilor li s-a cerut să se oprească din săpat

Verdictul medicului a fost doar o alarmă falsă, iar groparilor li s-a transmis telefonic să se oprească din săpat.

„Joi ne-am apucat de groapă și pe urma a sunat, m-am oprit, ca să nu mai sap, că a înviat. Am început să săpăm groapa. Am făcut chenarul, am făcut tot ce trebuie", a declarat un gropar.

Lucian Vitan, preotul de la Predeal, era și el pregătit de slujbă. Vestea că femeia trăiește și că de fapt era paralizată, i-a tăiat elanul. Şi-a spart toate oglinzile din casă, apoi a băut apă cu argint foarte mulţi ani. Când un prieten l-a vizitat, a ÎNGHEŢAT

„În atâția ani de preoție, pe care eu îi am, nu am mai auzit așa ceva", a declarat preotul paroh.

În urma acestui incident, Poliția din Predeal a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii de neglijență în serviciu și vătămare corporală din culpă. De asemenea, și Colegiul Medicilor s-a autosesizat și face o investigație în acest caz.