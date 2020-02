O femeie din Brașov a găsit un pansament imens în shaorma (VIDEO)

Surpriză neplăcută pentru o femeie din Braşov. Aceasta a mers la un fast-food renumit din centrul oraşului pentru a-şi lua mâncare la pachet. Când a ajuns acasă femeia avut parte de o descoperire care îţi taie pofta de mâncare, relatează B1 TV.

În cutia de shaorma a găsit un pansament imens. Braşoveanca a făcut poze şi le-a postat pe internet. A sesizat şi protecţia Consumatorului, iar la scurt timp reprezentanţii restaurantului au anunţat că defapt pansamentul a fost pus intenţionat în mâncarea respectivă. O anchetă va stabili cine are dreptate.

