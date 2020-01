Ancheta la Brasov, dupa ce o femeie a fost găsită moartă în casă, cu urme de lovituri pe corp. Polițiștii au ajuns, inițial, la fața locului, în urma unui alt incident. Anchetatorii au făcut cercetări pe strada unde locuia femeia și așa au găsit, în apropiere, cadavrul, relatează B1 TV.



Vecinii femeii au fost cei care au sunat la 112 si au spus ca un bărbat era violent, facea scandal si distrugea mai multe bunuri dintr-o casa și din curte.

Ajunsi la fata locului, agentii l-au imobilizat pe individ, apoi anchetatorii au făcut cercetări pe stradă și așa au găsit, în apropiere, cadavrul femeii care se pare ca avea 87 de ani.

In urma cercetarilor facute, polițiștii au identificat în interiorul unui imobil, aflat în proximitatea celui unde a fost depistat bărbatul în cauză, o persoană de sex feminin, care nu prezenta semne vitale. Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul persoanei", au anuntat politistii brasoveni.

cazul a fost preluat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Vecinii spun că femeia de 87 de ani locuia singură și nu are copii, iar soțul ei a murit în urmă cu doi ani.

În afară de individul violent găsit în curte, anchetatorii au dus la audieri și o parte dintre vecinii care au anuntat scandalul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.