O femeie şi un bărbat, anchetați după ce ar fi exercitat, fără drept, profesia de medic stomatolog încă din 2017 la un cabinet din Bucureşti

O femeie şi un bărbat ar fi exercitat, fără drept, profesia de medic stomatolog încă din 2017 la un cabinet din Bucureşti, susțin polițiștii care au deschis un dosar penal în acest sens. Au fost deja desfășurate mai multe percheziții în această cauză.

Cei doi, dar şi mai mulţi martori vor fi audiaţi la sediul Serviciului Investigaţii Criminale din Poliţia Capitalei.

”Astăzi, 23.03.2021, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pun în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară in Municipiul Bucureşti, dintre care unul la sediul un cabinet medical neautorizat, intr-un dosar penal în care sunt efectuate cercetari sub aspectul săvârşirii infractiunilor de înşelăciune, exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, vătămare corporală din culpă , fals material în inscrisuri oficiale, falsificarea de instrumente oficiale şi folosirea instrumentelor false”, a transmis, marţi, Poliţia Capitalei.

Fără a avea drept de liberă practică, două persoane, o femeie şi un bărbat, ar fi exercitat în perioada 2017-2021, într-un cabinet stomatologic neautorizat din Bucureşti, profesia de medic stomatolog.

”Astfel ar fi indus în eroare pacienţii, fiind produse vătămări corporale, precum şi un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei. De asemenea, a reieşit faptul, ca fără drept, cele două persoane ar fi eliberat şi reţete pentru tratamente medicale”, au mai transmis poliţiştii.

Cele două persoane urmează a fi audiate la sediul Serviciului Investigaţii Criminale din Poliţia Capitalei. De asemenea vor fi auiaţi mai mulţi martori.