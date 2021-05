Medicii din Suceava au fost uluiți de o fetiță care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu o căpușă uriașă. Copilul a fost adus de părinții care au observat insecta prinsă de scalp. Aceștia cred că ea a luat căpuşa din parcul de lângă bloc, unde s-a jucat în iarbă.

Specialiștii i-au îndepărtat parazitul şi i-au prescris un tratament cu antibiotic. Fetița va fi supusă mai multor analize medicale în perioada următoare.

Primăria municipiului Suceava nu a făcut până acum nicio dezinsecție a spațiilor publice din localitate, iar cele mai multe dintre spațiile verzi nu sunt întreținute și vegetația a crescut deja foarte mult, scrie suceava.net.

Cum vin oamenii în contact cu căpusele și ce zone ale corpului preferă aceste insecte

Căpusele sunt extrem de active in lunile mai-iulie. Riscul este crescut in zonele impadurite si pe pajistile din preajma padurilor. Acestea mai pot fi aduse in casa sau gradina de caini sau pisici, care sunt expusi cand alearga prin iarba.

Medicii spun că cele mai multe căpușe sunt inofensive și nu necesită tratament medical, însă nu trebuie îndepărtate acasă. Aceste insecte pot fi purtătoare de germeni care cauzează boli precum Boală Lyme sau febra Rocky Mountain, potrivit reginamaria.ro.

De obicei, mușcăturile acestora sunt nedureroase. Ele preferă zonele calde și umede de pe corp și migrează de obicei către zona inghinală, axile și par, unde își introduc capul sub piele și încep să se hrănească cu sânge.

Dacă se reușește îndepărtarea în primele 24 de ore de la mușcătura, șansele de a face boală Lyme se reduc considerabil.

Cum ne ferim de căpușe

Iată ce ne recomandă specialiștii, în legătură cu mușcăturile de căpușă: