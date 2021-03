Ștefania Costache cunoscută sub numele de Lolrelai, fostă concurentă la IUmor, susține, într-un vlog, că medicul stomatolog a drogat-o și, ulterior, a dus-o în apartamentul lui, unde a agresat-o. Pe de altă parte, bărbatul neagă acuzațiile.

Fostă concurentă la IUmor agresată de stomatolog

Tânăra a povestit că , în martie, se împlinește un an de zile de când a depus plângere la poliție împotriva medicului.

„Luna asta se împlinește un an de zile de când am depus o plângere la poliție împotriva unui domn doctor stomatolog, care, în urma prezentării mele, pentru un air flow, nu pot spune cu certitudine ce substanță mi-a administrat, pentru că, deși s-a împlinit un an, nu am primit rezultatele de la INML încă, și, în urma administrării substanței, m-a dus la dânsul acasă vreme de vreo patru ore.

Nu am nici cea mai mică amintire din acea seară, în afară de ce mi-a povestit fosta mea colegă de apartament și câteva flashuri din cabinet și un singur flash din spatele cabinetului, nu știu nimic.

Cu toate astea, m-am ales cu un dosar, care are 98 de pagini mai exact… dosar care m-a ajutat, măcar din punctul ăsta de vedere… să îmi pun cât de cât cap la cap întâmplările.

Sunt camere video care au surprins momentul în care intram cu dânsul în scara lui de bloc, în care eram total confuză, dezechilibrată și dezorientată, după cum scriu anchetatorii.

De ce fac acest video? Pentru că mi-aș dori să știu de ce într-un an de zile nu s-a întâmplat nimic și nu știu nimic. Doi la mână, pentru că dânsul încă profesează și asta mă face să cred că orice altă femeie e în pericol să pățească același lucru”, a mărturisit ea, conform Antena3.

O fostă concurentă la IUmor, agresată de stomatolog. Cum se apără medicul (VIDEO)

Cum se apără medicul

Pe de altă pare, medicul stomatolog a susținut, în cadrul emisiunii Acces Direct, citat de SpyNews, că nu a avut nici un gest nepotrivit față de Lolrelai, ba chiar ar fi încercat să o apere și să o ajute, aceasta acuzând stări de rău după administrarea unei anestezii locale.

„Am început o conversație cu ea. Am stabilit să ne întâlnim într-un loc public. Am fost la ea acasă să o iau, s-a urcat la mine în mașină, ne-am dus la o benzinărie și am băut o cafea. Am plecat să ne plimbăm prin oraș, în timpul ăla Ștefania a fost sunată de o prietenă, colega ei de apartament, și am stabilit să ne întâlnim cu ea, apoi le-am lăsat acasă. Am stabilit cu ea să vina la mine la cabinet pentru a-i face o radiografie și o eventuală intervenție. Și-a făcut o radiografie panoramică, apoi i-am facut un detartraj și un periaj. A revenit pentru un tratament air-flow. I-am aplicat șapte pufuri de lidocaină, apoi gel anestezic, cu aromă de fructe. I-am spus să stea nemișcată patru minute. Nu mi-a spus că îi este rău. După cinci minute i-am spus să scuipe și să clătească. Elimina cam mult sânge, mi-a spus că i se face rău când vede sânge, apoi a zis că se simte puțin amețită (...) Mașina Ștefaniei bloca circulația, m-am dus să îi parchez eu mașina. Ștefania mi-a spus că se simte amețită și că are stări de vomă. Ne-am dus la mine acasă, pentru că trebuia să o sun pe soția mea cu video-call. Am întrebat-o dacă mă așteaptă jos sau vine cu mine. A spus că vine cu mine, a intrat, s-a descălțat și s-a pus în pat, cât am vorbit la telefon. Apoi am trezit-o și am dus-o acasă, nu am vrut să risc să o las la volan pentru că îi era rău”, a povestit el.