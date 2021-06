O localitate din România, în scenariul roșu din cauza infectărilor cu coronavirus (VIDEO)

Într-un moment în care numărul de cazuri de coronavirus anunțat zilnic este în scădere, o localitate din România s-a trezit, totuși, în scenariul roșu, după ce rata de incidență a sărit de pragul de 3. Este vorba despre comuna Viișoara, din județul Botoșani, unde indicele a ajuns la 3,34 de infectări la mia de locuitori, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.