EXCLUSIV ONLINE // O maimuță a fost surprinsă în curtea unei case din cartierul Ferentari, iar femeia care a văzut animalul a apelat la 112. Din păcate maimuța a dispărut până la apariția jandarmilor și căutările întreprinse de Protecția Animalelor și Poliția Animalelor au durat mai bine de două zile.

"Am avut un apel 112 pentru această maimuță care a apărut în curtea unei doamne, am trimis echipajul nostru acolo, dar când am ajuns la fața locului animalul nu mai era. În nici un caz jandarmii nu au atribuții de capturare a maimuței, legea spune că noi avem atribuții de îndepărtate și în caz de necesitate de neutralizare a pericolului, nicidecum de capturare", au declarat reprezentanții Jandarmeriei pentru B1.ro.

Maimuța a fost gasită și după ce va fi capturată va ajunge la Grădina Zoologică.

"După identificare, maimuța va fi tranchilizată, după care va fi dusă la grădina zoolgogică. Proprietarul nu a fost încă identificat", a declarat pentru B1.ro Tudor Ionescu, directorul ASPA.

Pe surse jurnaliștii au aflat că ar fi vorba despre o persoană care deținea 3 maimuțe, care au fugit, acesta reușind să recupereze doar 2. Creșterea unor astfel de animale nu este legală conform legislației actuale.

