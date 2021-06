O mașină a explodat lângă o benzinărie din Sectorul 6, din cauza unei butelii care se afla în portbagaj. În urma incidentului două persoane au fost rănite.

Una dintre ele, în stare foarte gravă, a fost resuscitată la fața locului de către salvatori. Cea de-a doua persoană este conștientă.

Explozia ar fi fost provocată de o butelie cu gaz care era în portbagajul mașinii.

„Astăzi, prin apel 112, o persoană a sesizat că de la un auto staționat s-a auzit un zgomot foarte puternic, ca o explozie. La fața locului, o adresă din sectorul 6, s-au deplasat, de urgență, polițiști și echipaje de prim ajutor.

Din primele date se conturează ipoteza că o butelie aflată în autoturism a făcut explozie. O persoană este în stare de șoc, iar o alta primește îngrijiri medicale”, potrivit ISU.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.