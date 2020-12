O minoră și-a ucis bunica cu mai multe lovituri de cuțit. Explicația psihologului criminalist Tudorel Butoi: Familia este într-un mare pericol în această țară. O să mai fie chestiuni de genul acesta

Crimă înfiorătoare în Brașov. O tânără de 17 și-a ucis cu sânge rece bunica pentru a pune mâna pe economiile femeii. Bătrâna în vârstă de 73 de ani a fost găsită în propria locuință, într-o baltă de sânge. Se pare că minora, însoțită de o prietenă, a ucis-o cu mai cel puțin opt lovituri de cuțit.

Renumitul psihologul criminalist Tudorel Butoi a comentat cazul, printr-o intervenție telefonică în studioul B1 TV. Acesta a explicat că este foarte posibil ca ororile de genul acesta să se înmulțească în viitorul apropiat, din cauza contextul social nefavorabil.

"O astfel de chestiune stârnește îngrijorare și teamă în societate. E vorba de două minore care nu au nici un fel de inserție socială, ca dovadă că sunt in foame de bani. Pentru ce le trebuie bani? Să ne uităm la terase, noroc că s-au închis. O grămadă de adolescente care trag pe nas, consumă alcool, nu se mai duc la scoală. La această vârstă putem vorbi de impulsivitate, instabilitate și agresivitate. Ele sunt minore sunt in curs de dezvoltare a personalității. Toată îngrijitoarea mea este că fapte de genul acesta și nu sunt puține, se grefează pe disoluția familiei. Familia este într-un mare pericol in acestă tară, mai ales in vremurile pe care le trăim. Se duce respectul. Cum să-i iei banii bătrânei, bunicii tale care te-a crescut?! Foarte grav. O să mai fie chestiuni de genul acesta", a explicat specialistul.

Bătrânii sunt ținta principală a infractorilor, iar societatea nu îi spijină

"Bătrânii constituie un grup vulnerabil, marginalizat. Se descurcă fiecare cum poate. Am avut femeia asta omorât-o lângă prefectura Ilfov. Trăiesc singuri, lipsiți de apărare. Societatea, comunitățile, primăriile, liceele, școlile trebuie să ia măsuri de implicare a tinerilor în protejarea bătrânilor, să-și facă un grafic, pe teritoriul unde există persoane in vârstă. Tinerii ăștia, fătălăi nu știu decât să se penseze sau ar putea să treacă săptămânal pe la acestea persoane in vârstă. Multi dintre ei nu mai au bunicii lor. Să se substituie, să aducă o pungă de zahăr, o pâinică, să anunțe despre ce e vorba cu starea lor de sănătate, nu să-i omoare. Fapta este reprobabilă, sigur că va fi apreciată din punct de vedere a minoratului, a responsabilității în funcție de împrejurări", a comentat Tudorel Butoi. A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

Lipsa educației, a modelul părintesc și a controlul, un factor de destabilizare a familiei

Expertul a concluzionat că problemele de acest gen își au rădăcina în familiile destabilizate, în care copiii cresc haotic, fără nici un fel de suport din partea părinților.

"Copiii sunt din ce in ce mai străini, deși locuiesc puțină vreme, când vin ei noaptea pe acasă, cu părinții. A doua zi părinții se duc înnebuniți după loc de muncă, să aducă ceva acasă, iar ei dorm până la ora 12:00. Mai aruncă un ochi pe învățământul asta online, la vrăjeală...Sunt lipsiți de educație, de modelul părintelui. Las la o parte și părinții. Uitați-vă în jur ce prieteni sunt, mulți dintre ei, cu alcoolul, cu păcănele, cu nemunca...Părinți de 50-60 de ani, 70 stau la păcănele. Familia este in disoluție. Și dacă nu există elementul educativ, de control, modelul, copiii cresc dezordonat sau se subordonează modului din spatele blocului: fumat, tras pe nas, alcool, vagabondaj școlar. Uitați-vă la performantele lor. Se vorbește de analfabetismul funcțional. Sunt copii de 15-16 ani care nu cunosc litere. Cum să se nască mila, tandrețea, iubirea, dacă tu nu citești?! Vei fi un copil rece, aafectiv, un schizoid, care își omoară părinții pentru bani în propria casă".