O nouă problemă în rândul bolnavilor de COVID-19: infecțiile luate din unitățile medicale. Beatrice Mahler: „Reprezintă un risc pentru orice unitate spitalicească” (VIDEO)

Secțiile ATI din România încep să se confrunte cu o altă problemă extrem de gravă, pe lângă pandemia de COVID-19. Unii dintre bolnavii duși în secțiile de ATI suferă și de infecții pe care le-au luat chiar în unitățile medicale.

La Insitutul Marius Nasta din București, trei pacienți de la ATI sunt în această stiuație. Pacienții ar fi aduși din alte unități medicale, acolo unde au suferit intervenții și ar fi luat bacterii. Managerul Institului, Beatrice Mahler:

„Infecțiile noscomiale reprezintă un risc pentru orice unitate spitalicească, pentru pacienții din orice instituție, din oricare colț al lumii. Este extrem de important, dacă vorbim de pacientul cu COVID-19 să monitorizăm permanent riscul de infectare cu floră asociată asistenței medicale. Acest proces trebuie să fie unul transparent, unul constant care înseamnă în final raportare și monitorizare, prin aceste măsuri oferind siguranța unui act medical de calitate”, a explicat Beatrice Mahler, pe B1 TV.

Întrebată ce se întâmplă și ce ar presupune tratamentul în cazul unei persoane care are și infecția cu noul coronavirus, dar care a luat și o bacterie de undeva dintr-un spital, managerul Institutului Marius Nasta din București a explicat:

„Trebuie să menționez că acești pacienți, în marea lor majoritatea sunt pacienți cu comorbidități. Pacienți care anterior contactării infecției cu SARS-CoV-2 au avut probabil numeroase contacte cu unitățile medicale. Managementul acestor pacienți trebuie să fie extrem de riguros și să respecte protocoalele de tratament corespunzătoare fiecărui tip de infecție pe care o are, astfel încât traversarea acestui moment să fie cât mai rapidă cu putință”, a adăugat ea.

Totodată, în direct pe B1 TV, managerul Institutului Marius Nasta a fost întrebată și dacă există riscul ca tratamentul pentru infecția cu noul coronavirus și cel pentru bacterii noscomiale să nu corespundă și să nu poată fi administrate împreună:

„În general, medicația care se administrează pacienților trebuie să fie o medicație care să nu facă, în primul rând, rău, dar este foarte important ca tratamentul să fie în corelație cu anti-biograma, în funcție de germenul cu care este infectat, prin urmare este important să știm că nu se aplică o regulă general – valabilă, dar că măsurile trebuie să fie ferme, rapide, transparente, pentru că acest tip de infecție, abordat din timp și rapid poate să ducă la un succes terapeutic”, a declarat managerul Institutului Marius Nasta din Capitală.

