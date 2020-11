O nouă secție ATI la Spitalul Județean Neamț. Pacienții COVID, în stare critică, tratați două etaje mai sus față de locul incendiului

Spitalul Județean de Urgentă din Piatra Neamț primește din nou pacienți infectați cu COVID-19, în stare gravă. Unitatea medicală are de vineri o nouă secție de Terapie Intensiva, cu două etaje mai sus fața de cea care a ars în urma cu o săptămână.

Noua secția are o capacitate de 9 paturi, avizele DSP și ISU și este plasata la etajul 5 al clădirii.

Secția va funcționa doar o scurta perioadă de timp, până la finalizarea lucrărilor pentru o secție definitivă.

Aceasta va găzdui bolnavi în stare grava pe o perioadă de cel mult 1 lună și jumătate, întrucât autoritățile au identificat deja un alt spațiu pentru Terapie Intensivă, care poate funcționa definitiv, într-o clădire care aparține Spitalului de Urgență, în administrarea Consiliului Județean Neamț.

Acest spațiu cu o capacitate de 17 locuri mai are nevoie de lucrări care vor dura cel mult 2 luni, susțin autoritățile.

Ancheta continuă după tragedia de săptămâna trecuta. Se pare că incendiul s-a produs din cauza unei defecțiuni la instalația electrică, însă nu s-a stabilit deocamdată dacă a foist vorba despre un scurt circuit apărut a priză ca urmare a suprasolicitării instalației, sau a fost un scurt circuit apărut în interiorul unui injectomat.

