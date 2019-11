O nouă specie de gâscă a fost descoperită pe teritoriul României.

Biologii de la Societatea Ornitologică Română (SOR),Dorin Damoc și Dani Drăgan au descoperit în țara noastră gâsca de zăpadă, o pasăre specifică Americii de Nord.

Până acum, această specie a mai fost semnalată în vestul Europei doar ca apariție accidentală, anunță SOR.

„Noi aveam de monitorizat sectorul din Insula Mare a Brăilei și căutam stolurile de gâște pentru a număra exemplarele de gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis). Era normal să ne sară în ochi gâsca de zăpadă, care este albă și era extrem de vizibilă într-un stol care se hrănea pe câmp. Erau acolo și gârlițe mari și gâște cu gât roșu, dar am văzut exemplarul alb și inițial am crezut că este vorba despre o altă specie, dar un exemplar leucistic. Am urmărit prin lunetă pasărea și am comparat caracterele de determinare cu cele din determinatorul de păsări. Era clar că avem de-a face cu primul exemplar de gâscă de zăpadă care a ajuns în România”, a povestit biologul Dorin Damoc, potrivit sor.ro.

Biologii SOR nu sunt la prima specie nouă pentru fauna României pe care o descoperă în ultimii ani. Rând pe rând, au mai fost identificate pentru prima oară exemplare de muscar semigulerat, pietrar de deșert, fâsa lui Richard, dar și specii noi de crustacee, insecte sau plante.