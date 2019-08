O nouă speranță pentru Camelia Smicală, doctorița româncă ai cărei copii au fost LUAȚI de statul FINLANDEZ: Mesajul transmis de KLAUS IOHANNIS (VIDEO)

O nouă speranţă pentru Camelia Smicală, medicul român care se luptă de patru ani să-şi recupereze copiii luaţi de statul finlandez. Femeia a cerut ajutorul mai multor instituţii, printre care şi Administraţia Prezidenţială. Acum, la mai bine de patru ani după ce a rămas fără copii, Preşedinţia României a anunţat-o pe aceasta că demersul său a ajuns la Ministerul Afacerilor Externe şi în scurt timp, va veni şi răspunsul.

