O femeie din Deva, în vârstă de 56 de ani, a fost internată de urgență la spitalul din Timișoara, relatează B1 TV.

Femeia s-a intors de curând din Thailanda și manifestă simptomele temutului virus.

Dacă suspiciunea se confirmă și pacienta este depistată pozitiv, ea ar deveni al doilea român infectat cu coronavirus, după cel de pe nava izolată în Portul Yokohama din Japonia, Diamond Princess, care a fost preluat între timp de echipele medicale nipone și transportat la o unitate medicală locală.

