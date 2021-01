O nouă tranșă de vaccin anti-COVID-19 a ajuns în România: Aproximativ 150.000 de doze, primite miercuri dimineață (VIDEO)

România se află în plină campanie de vaccinare. Miercuri dimineață a aterizat pe aeroportul din Otopeni avionul care a adus o nouă tranșă de vaccin anti-COVID-19. Este vorba despre o tranșă de aproximativ 150.000 de doze de vaccin.

Aceasta este a treia tranșă de vaccin care ajunge în România, după tranșa simbolică de 10.000 de doze, primită pe 25 decembrie, și o a doua tranșă de peste 140.000 de doze, care a ajuns în țara noastră înainte de finalul anului trecut.

După ce au fost descărcate din avionul care a aterizat pe aeroportul din Otopeni, dozele de vaccin sunt transportate către Institutul Cantacuzino, de unde vor ajunge către spitalele care au solicitat, prin intermediul direcțiilor de sănătate publică, să primească vaccinuri. Nu toate dozele de vaccin din această tranșă vor ajunge miercuri în București. În cursul zilei, doze de vaccin vor ajunge la Cluj și Timișoara.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.