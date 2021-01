O nouă zi cu aglomerație la centrul de vaccinare anti-COVID-19 de la Institutul ”Marius Nasta” din Capitală (VIDEO)

A doua zi de aglomerație la centrul de vaccinare de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală. Zeci de oameni se înghesuie și marți pe holurile instituţiei ca să primească serul anti-COVID. Managerul Spitalului le-a cerut de mai multe ori să păstreze disanţa fizică de cel puțin un metru.

Ziua de marți a început tot cu haos și înghesuială din cauza problemelor legate de introducerea datelor pe platforma de vaccinare, informează B1 TV. În centrul de vaccinare ”Marius Nasta” din București spațiul este restrâns și, cu atât mai mult, distanțarea fizică trebuie respectată cu mare strictețe.

Aglomerația de marți dimineață vine după ce luni, personalul din centrul de vaccinare a fost nevoit să introducă manual datele pacienților pentru că platforma pentru programare la vaccinare anti-COVID nu a funcţionat.

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, a declarat că până la ora 10.00, în centrul de la Institut erau prezente 80 de persoane, existând însă probleme şi cu duble programări, făcute atât în sistemul informatic, cât şi la telefon.

