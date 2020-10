Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, sâmbătă, 2.064 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național la 24.847 de teste efectuate, astfel că numărul îmbolnăvirilor confirmate de la debutul pandemiei a trecut de 134.000, la aproape 2,5 milioane de teste prelucrate. Potrivit autorităților, 107.058 de pacienți au fost declarați vindecați. Totodată, de la începutul crizei sanitare, 4.947 de persoane testate pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 au decedat, dintre care 32 în ultimele 24 de ore cuprinse în raportare.

O nouă zi cu peste 2.000 de cazuri noi de COVID-19 în România

Distribuția cazurilor confirmate, per județe, arată în felul următor: Alba 1.962 de îmbolnăviri depistate de la începutul crizei (34 de cazuri noi); Arad 2.823 (49); Argeș 5.564 (3), Bacău 4.819 (98); Bihor 3.703 (32); Bistrița-Năsăud 1.560 (19); Botoșani 1.720 (12); Brașov 6.277 (77); Brăila 2.446 (13); Buzău 2841 (18); Caraș-Severin 1.425 (19); Călărași 863 (8); Cluj 3.648 (82); Constanța 3.118 (70); Covasna 1.289 (4); Dâmbovița 4.160 (50); Dolj 2.989 (50); Galați 4.381 (22); Giurgiu 1.182 (14); Gorj 2.054 (32); Harghita 1.081 (24); Hunedoara 2.415 (8); Ialomița 1.318 (36); Iași 5.430 (172); Ilfov 3.541 (42); Maramureș 2.162 (23); Mehedinți 1.444 (8); Mureș 1.983 (45); Neamț 3.477 (148); Olt 1938 (29); Prahova 6.104 (77); Satu Mare 768 (23); Sălaj 774 (14); Sibiu 2332 (54); Suceava 6.741 (92); Teleorman 1.475 (79); Timiș 4.228 (99); Tulcea 942 (13); Vaslui 3.264 (101); Vâlcea 2.449 (52); Vrancea 2.753 (13). Capitala are 18.491 per total, dintre care 206 noi. Pentru alte 131 nu este precizată nicio zonă a țării.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 533 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri arată în felul următor: Alba 11, Arad 27, Argeș 7, Bacău 17, Bihor 19, Bistrița-Năsăud 5, Botoșani 0, Brăila 5, Brașov 22, Buzău 3, Călărași 5, Caraș-Severin 0, Cluj 22, Constanța 10, Covasna 4, Dâmbovița 8, Dolj 14, Galați 9, Giurgiu 3, Gorj 14, Harghita 5, Hunedoara 5, Ialomița 1, Iași 65, Maramureș 5, Mehedinți 5, Mureș 3, Neamț 13, Olt 6, Prahova 19, Sălaj 20, Satu Mare 6, Sibiu 26, Suceava 11, Teleorman 7, Timiș 22, Tulcea 6, Vâlcea 14, Vaslui 12, Vrancea 1, Ilfov 11. Capitala are 65.

Între vineri, ora 10, și sâmbătă, aceeași oră,au fost înregistrate 32 de decese (18 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Călărași, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.734. Dintre acestea, 583 sunt internate la ATI. În direct pe B1 TV, joi, ministrul Nelu Tătaru a precizat că în România avem 1.050 de paturi de terapie intensivă complet dotate dedicate cazurilor de acest gen.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.496.439 de teste. Dintre acestea 24.847 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.455 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.392 la cerere.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 93 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 3 octombrie.

Pe teritoriul României, 10.817 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.516 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.237 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 28 de persoane.E OFICIAL! BEC ANULEAZĂ VOTURILE! Când SE REIAU alegerile locale

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.499 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 843 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 1.829 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 302.740 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatată, ieri, 2 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Grupul de Comunicare Strategică le reamintește cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.702 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus: 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 120 în Austria, 20 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 7 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 7 în Emiratele Arabe Unite și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 733 au fost declarați vindecați: 613 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia. Grupul de Comunicare Strategică notează că aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.