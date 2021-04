O persoană vaccinată pe minut la centrul drive-thru din Capitală. Medicul coordonator al centrului: Coada de mașini este imensă. Joi, nu a fost înregistrată nicio reacție adversă. Centrul va funcționa și în zilele de Paști (VIDEO)

Coadă la vaccinare în Capitală. Peste 150 de maşini stau la rând, vineri dimineață, în Piaţa Constituţiei, acolo unde a fost amplasat primul centru drive-thru din București. Iar până acum campania se dovedeşte a fi un succes, după cum susțin autoritățile. Joi, în ziua deschiderii, peste 700 de persoane au fost imunizate. Cu alte cuvinte, în fiecare minut un om a fost vaccinat.

Medicul coordonator al centrului, Mădălina Popovici, a declarat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, că vineri, în prima oră de la deschiderea centrului, 50 de persoane au primit vaccinul anti-COVID-19.

”Până la această oră (ora 9.00 – n.r.) sunt imunizate 50 de persoane. Cam ăsta a fost și ritmul zilei de ieri, când, în total, au fost imunizați 714 pacienți. Oamenii aleg să vină la acest centru pentru că este fără programare. Sigur, este un timp de așteptare care poate varia între două și trei ore pentru că coada de mașini este imensă, dar simplul fapt că își pot face aici prima doză și rapelul cu Pfizer, asta cred că îi determină să aleagă acest centru de vaccinare. Într-o mașină pot fi până la patru pacienți, toți pot fi imunizați, inclusiv cetățenii străini care vin cu numărul lor de pașaport”, a declarat medicul.

