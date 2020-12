O petrecere cu 12 invitați a fost întreruptă de polițiști în județul Ialomița. Toți invitații au fost amemdați (VIDEO)

Petrecere cu 12 invitaţi întreruptă de poliţişti în oraşul Urziceni. Poliţiştii ialomiţeni s-au sesizat din oficiu şi au descins în casa unui bărbat în vârstă de de 51 de ani în care era organizată o petrecere privată. Toţi petrecăreţii au fost amendaţi și trimiși la casele lor.

O petrecere organizată în locuința unui bărbat de 51 de ani din județul Ialomița a fost întreruptă de polițiști, în urma unei sesizări din oficiu. În locuința acestuia au fost găsite 12 persoane, care au fost sanționate cu 24.000 de lei pentru încălcarea măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei.

„Poliţiştii ialomiţeni au continuat şi au intensificat acţiunile de verificare a măsurilor impuse pentru prevenirea şi combaterea pandemiei Covid - 19. În acest context, poliţiştii din cadrul poliţiei Urziceni s-au sesizat din oficiu cu privire la organizarea unui eveniment privat la domiciliul unui bărbat în vârstă de 51 de ani din municipiul Urziceni.

Din cauza numărului tot mai mare de infectări cu Covid-19, oamenii legii au intensificat acţiunile de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei Covid – 19”, a precizat Ludmila Dascălu, purtător de cuvânt IPJ Ialomiţa.

Cu această ocazie dorim să reamintim tuturor cetăţenilor că având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice din România, în conformitate cu legislaţia în vigoare în această perioadă nu este permisă organizarea de evenimente private.

Petrecerea a fost întreruptă de intervenţia poliţiei, iar participanții au mers fiecare la propriul domiciliu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.