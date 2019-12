"O picătură pentru viață" este campania care vine în ajutorul persoanelor ce au nevoie urgentă de sânge. Organizată de primăria sectorului 4 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București, aceasta atrage un semnal de alarmă asupra numărului mic de donatori și a importanței donării de sânge voluntare.

