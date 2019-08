O populație reproducătoare de gecko a fostd escoperită în centrul Bucureștiului.

Șopârla de talie mică, ce nu depășește 10 cm, a fost descoperită în zona în cartierului Sălăjan, după ce în 2018 a fost văzută și în zona Moșilor.

Gecko este o specie răspândită inițial în Ucraina și Bulgaria, Turcia și Grecia, scrie Hotnews.

Gecko este numele sub care sunt cunoscute soparlele din familia Gekkonidae. Aceasta familie include aproximativ 1000 de specii, divizate in cinci subfamilii, si in continuare noi specii sunt descoperite in regiunile tropicale. Numele provine din dialectul Malay, gekoq, care imita sunetele pe care le scot aceste soparle. Gecko a ajuns sa fie crescuta ca animal de companie si la noi in tara, deoarece este usor de intretinut si se inmulteste relativ usor in captivitate.

Gecko sunt reptile de dimensiune mica, masurand de la 2,5 cm pana la 30,5 cm. Cel mai mare exemplar descoperit masura 60 de cm si era originar din Noua Zeelanda. Aceste soparle se regasesc peste tot in lume, in zonele calde. Mediul natural poate include: paduri, deserturi, insule tropicale. Gecko sunt animale insectivore, potrivit zooland.ro